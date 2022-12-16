Sitelerde aidat isyanı! Fahiş zamma karşı dava açılabilir mi?

Konuştuğumuz bir site sakini yönetime karşı açılan davaların da havada kaldığını belirtiyor. 2 yıl önce binanın ihtiyacı olan su sayacının değişimi için her daireden 500 TL toplandığını anlatan site sakini, "O dönem bu sayaçların fiyatı 90 ila 120 TL arasında değişiyordu. Biz 500 TL toplanmasına itiraz ettik. Dava açtık. Kanun, 'Yönetim üç farklı fiyat alır ve en ucuzunu satın alır' diyor. 600, 540 ve 500 TL olarak fiyat alınmış. Sözde ucuzu takılmış. Her şey kılıfına uydurulmuş" diyor.