Sitelerde aidat isyanı! Fahiş zamma karşı dava açılabilir mi?
Fahiş aidatlara yeni zam gündeme gelince vatandaş isyan etti. Site yönetimleri işi ticarethaneye çevirdi. Eşine dostuna iş paslayan da var, arkadaşını site avukatı yapan da...
Bu yıl kiralarla yarışan site aidatlarında yeni zamlar kapıda. Temmuzda asgari ücrete yüzde 30'luk ara zammı bahane ederek aidatları iki hatta üçe katlayan site yönetimleri, şimdi de ocakta bir zamma daha hazırlanıyor.
Aidat fiyatlarında yasal olarak herhangi bir artış sınırı bulunmadığı için Ocak 2023'ten itibaren bazı siteler yüzde 50 bazıları ise yüzde 100'ün üzerinde zam yapacak. Yeni zamlara tepki gösteren vatandaşlar, sitelerin yönetimler tarafından ticarethaneye dönüştürüldüğünü belirtiyor. Öyle ki, İstanbul'daki yüzlerce sitede vurgun almış başını gidiyor.
KILIFINA UYDURUYORLAR
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, site adına karar alma yetkisine sahip yönetimler, topladıkları aidatları eş-dostarkadaş kontenjanına ayırmış durumda. Bir sitedeki dairenin balkon camı için piyasanın üç katına satış yapan bir firmayla çalışma zorunluluğu getiren yönetim de var, ihtiyaç yokken arkadaşını site avukatı yapıp her ay düzenli ödeme yaptıran da...
Konuştuğumuz bir site sakini yönetime karşı açılan davaların da havada kaldığını belirtiyor. 2 yıl önce binanın ihtiyacı olan su sayacının değişimi için her daireden 500 TL toplandığını anlatan site sakini, "O dönem bu sayaçların fiyatı 90 ila 120 TL arasında değişiyordu. Biz 500 TL toplanmasına itiraz ettik. Dava açtık. Kanun, 'Yönetim üç farklı fiyat alır ve en ucuzunu satın alır' diyor. 600, 540 ve 500 TL olarak fiyat alınmış. Sözde ucuzu takılmış. Her şey kılıfına uydurulmuş" diyor.
YAP-YÖNET-KAZAN!
İstanbul'da boy gösteren bir sorun ise inşaat şirketlerinin yaptıkları evlerin yönetimlerini kurdukları şirketler üzerinden devam ettirmeleri... Bu yolla gelirin devamlılığını sağlayan inşaat şirketleri, şu şekilde kazanç sağlıyor: Örneğin bir site sakini dairesine balkon camı yaptırmak istiyor. Ancak site yönetimi belirlenen cam firması dışında başka birinin siteye girmesine izin vermiyor. Gerekçe olarak ise dış cephe standardı öne sürülüyor. Ancak bu cam firması piyasanın en az iki katı üzerinde fiyat talep ediyor!
DAVA YOK AMA AVUKAT VAR
İKİ bloklu bir sitede yaşayan site sakini T. M., sitede davalık herhangi bir durumun oluşmamasına rağmen yönetimin düzenli avukat ücreti aldığını belirterek, "Herkes aidatını ödüyor, bir sorun yok ancak yönetici kendi arkadaşını site avukatı yaptı ve her ay aidattan avukata 2.500 TL ödeme yapılıyor. Gerekli görülmesi halinde avukat tutulmasını talep ettik ancak sonuç alamadık" dedi.
Halkalı Atakent'te 4.500 konutluk bir sitede, 70 metrekare 1+1 dairede, elektrik, ısınma hariç 1.000 TL aidat ödeyen Ç. T., "Temmuzda enflasyon bahanesiyle 300 TL olan aidatı 1.000 TL'ye yükselttiler. Karşı çıktık ancak sonuç alamadık. Şimdi de yüzde 50 artıştan bahsediliyor. Kabul edilebilir değil, dava açarız" diye konuştu.
BAKANLIKTA YENİ BİR BİRİM KURULUYOR
Geliştirdiği uygulamayla site, plaza ve apartmanlarda aidatları yüzde 30 düşüren Apti'nin kurucu ortağı Ali Emre Erişen, "Kat mülkiyeti kanuna göre site yönetimi karar alır ve iki yıl bunu uygulama hakkına sahiptir. Ancak bazı art niyetli yöneticiler siteleri ticarethaneye dönüştürdü" dedi. Aidatta bazen kanunun yetersiz kaldığını ve boşluklardan yararlanıldığını anlatan Erişen, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Site yönetimleriyle ilgili sorunlar için bakanlıkta bir birim kuruluyor" diye konuştu.
MUHALEFET ŞERHI İLE DAVA AÇSINLAR
TÜKETİCİ Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, "Site ve apartman aidatlarını genel kurullarda istedikleri kadar artırabilirler ancak aşırı bir artırma varsa, muhalefet şerhi düşüp genel kurul kararına itiraz ederek Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne dava açabilirler" dedi. Genel kurulda alınan kararların kat maliklerinin çoğunluk kararı ile çıkarıldığına dikkat çeken Doğan, "Afaki bir aidat bedeli belirlenirse bile bunda kiracının itiraz hakkı yok. Karara ev sahibi itiraz eder. Ayrıca yöneticinin maaş alması da kanuna aykırı" ifadelerini kullandı.
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