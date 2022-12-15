Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2023 ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, fiyat listesi...

Yeni yıl için geri sayım başlarken, büyük ikramiyeyi kazanmak isteyeler, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 120 milyon TL olması ise şans oyunu tutkunlarını daha da heyecanlandırdı. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları….

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Çeyrek bilet: 50 TL

Yarım bilet: 100 TL

Tam bilet: 200 TL