Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2023 ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, fiyat listesi...
2023 yılına çok kısa bir süre kala, yılbaşı bilet fiyatları merak konusu oldu. Üç ayrı kategoride satışa çıkan yılbaşı biletleri yine çeyrek, yarım, tam olarak satılıyor. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…
Yeni yıl için geri sayım başlarken, büyük ikramiyeyi kazanmak isteyeler, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 120 milyon TL olması ise şans oyunu tutkunlarını daha da heyecanlandırdı. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları….
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 NE KADAR?
Çeyrek bilet: 50 TL
Yarım bilet: 100 TL
Tam bilet: 200 TL
MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 Milyon TL.Toplam ikramiye ise 1.4 Milyar TL olarak açıklandı.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Yılbaşı özel Milli Piyango bileti bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
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MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ VE İKRAMİYE GEÇEN SENELERDE NE KADARDI?
2021
Tam Bilet: 120 TL
Yarım Bilet: 60 TL
Çeyrek Bilet: 30 TL
Büyük İkramiye 120 Milyon TL
2020
Tam Bilet: 80 TL
Yarım Bilet: 40 TL
Çeyrek Bilet: 20 TL
Büyük İkramiye 80 Milyon TL
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