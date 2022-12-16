Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mazot ve Gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...