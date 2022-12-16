Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalde 2023 Mart ayında verilmesi gereken mazot ve gübre desteği ödemelerinin daha erken tarihe çekildiği açıklanmıştı. Bununla birlikte, destekten yararlanmayı bekleyenler ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mazot ve Gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 2023 Mart ayından 6 ay önce ödeneceğini duyurmuştu. 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananların ödemeleri banka hesaplarına yatacak. Ödemeler, ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erken yatacağını söyledi. Ancak ödeme tarihine ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.
PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden gerçekleştirilecek. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 TL destek verilecek.
Mazot gübre desteği ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " dedi.
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