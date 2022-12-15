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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı

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