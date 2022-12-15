Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı?
Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023'e sayılı günler kala sağlık çalışanlarının banka promosyon ücretlerinin ne kadar olacağı sorusu gündeme geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı?
Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık çalışanları bankalardan alacakları promosyon ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."
Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:
ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU
Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz
KORONAVİRÜS SALGINI NE DURUMDA?
Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. İleri yaştakilerin hatırlatıcı doz yaptırması önemli
KALP KRİZLERİYLE KORONAVİRÜS AŞILARI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?
Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım
SAĞLIKÇILARA EK ÖDEMELER
Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.
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- Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı?
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