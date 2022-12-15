e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı sorusunun cevabı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Aralık ayının ilk yarısını bitirirken KYK burs başvurularının her an açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta açıklanan KYK burs başvuru sonuçları için gözler bugüne kilitlendi. Peki KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?
KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı sorusunun cevabı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Aralık ayının ilk yarısını bitirirken KYK burs başvurularının her an açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta açıklanan KYK burs başvuru sonuçları için gözler bugüne kilitlendi. Peki KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı. 2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.
KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK
Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.
Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
LİSANS, ÖNLİSANS KREDİ VE BURS 2022-2023 ÜCRETLERİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında üniversite öğrencilerine müjdeyi duyurdu.
"Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liaraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık."
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- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
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