Tarım ÜFE kasım ayı rakamları açıklandı
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 yükseliş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu endekste kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 7, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 139,49, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış görülürken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış kayıtlara geçti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,2 artış hesaplandı.
Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 87,24 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 110,22 ile lifli bitkiler oldu.
Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 380,89 ile turunçgiller, yüzde 231,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler olarak belirlendi.
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grupta daha düşük, 6 alt grupta daha yüksek değişim yaşandı.
Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 22,51 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 8,77 ile lifli bitkiler olarak kayıtlara geçti.
Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler, yüzde 11,7 ile turunçgiller oldu.
Endekste kapsanan 90 maddeden 29'unun ortalama fiyatında azalış, 57'sinin fiyatında ise artış görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
- 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!
- Yakında parayı sağlam vuracak 4 BURÇ! 2023 yılında cepleri bayram edecek! Koç, Boğa, Aslan, Başak...
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?