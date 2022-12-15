Tarım ÜFE kasım ayı rakamları açıklandı

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış görülürken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,2 artış hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.