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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bin 200 istihdam sağlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bin 200 istihdam sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından taşra teşkilatları birimlerinde görev yapmak üzere bin 200 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi;

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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