Benzin, mazot, LPG litre fiyatı... Motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 75 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları yeniden gündeme geldi. Akaryakıtta indirim ya da zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...
Benzin, motorin ve LPG fiyatı araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan Brent petrol, yeniden yükselişe geçerek güne 80,68 dolardan başladı. Bu gelişmelerle akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Dün 81,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,68 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah saatlerinde 80,32 dolar oldu. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.
14 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 17.43 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 10.57 TL
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 819 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlarda düşüşe neden oldu.
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