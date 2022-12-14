Benzin, mazot, LPG litre fiyatı... Motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG fiyatı araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan Brent petrol, yeniden yükselişe geçerek güne 80,68 dolardan başladı. Bu gelişmelerle akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Dün 81,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,68 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah saatlerinde 80,32 dolar oldu. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.