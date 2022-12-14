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Benzin, mazot, LPG litre fiyatı... Motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Benzin, mazot, LPG litre fiyatı... Motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 75 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları yeniden gündeme geldi. Akaryakıtta indirim ya da zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

Benzin, motorin ve LPG fiyatı araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan Brent petrol, yeniden yükselişe geçerek güne 80,68 dolardan başladı. Bu gelişmelerle akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Dün 81,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,68 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah saatlerinde 80,32 dolar oldu. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 14 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

14 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 17.43 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.57 TL

14 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 17.62 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

14 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 17.63 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL

BENZİN VE MAZOTA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Akaryakıt fiyatları konusunda resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 819 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlarda düşüşe neden oldu.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, enflasyonda en kötünün geride kaldığı umutlarını artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Öte yandan, Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattında arzın sekteye uğraması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sızıntı nedeniyle geçen hafta durdurulan Keystone boru hattının ne zaman faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,45 ile 80,70 dolar aralığının direnç, 80,20 ile 79,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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