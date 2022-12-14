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SGK'dan MÜJDE! Hesaplara tek seferde 12 bin 454 TL yatıyor! Ödemenizi PTT'den anında alabilirsiniz! Yılda 1 kez... İşte şartları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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SGK’dan MÜJDE! Hesaplara tek seferde 12 bin 454 TL yatıyor! Ödemenizi PTT’den anında alabilirsiniz! Yılda 1 kez... İşte şartları...

SGK doğum yapmış kadınlara müjdeyi verdi. Tek seferde 12 bin 454 TL yatırılacağı duyurulan ödeme ile ilgili detaylar araştırılıyor. Şartları sağlayan kadınlar ödemelerini PTT'den rahatlıkla alabilecek. 2021 yılında 8 bin 903 lira olan en düşük doğum parası, 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 liraya çıktı. Peki gerekli şartlar neler?

Kadınların iş hayatında desteklenmesi ve aynı zamanda da genç nüfusun korunabilmesi amacıyla devlet tarafından yeni annelere destek ödemeleri gerçekleştiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen müjdeye göre yeni annelere PTT üzerinden tek seferde 12 bin 454 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek. Peki yeni annelere destek ödemesi nasıl alınır? Şartları neler? İşte merak edilenler...

YENİ ANNELERE DESTEK ÖDEMESİ

Doğum yapmış kadınlara SGK üzerinden toplu para ödemesi yapılacağı aktarıldı. Şartlara uyum sağlayan kadınlara PTT üzerinden 12 bin 454 TL verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

*İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,

(Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)

*İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

*Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması

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