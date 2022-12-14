SGK’dan MÜJDE! Hesaplara tek seferde 12 bin 454 TL yatıyor! Ödemenizi PTT’den anında alabilirsiniz! Yılda 1 kez... İşte şartları...

Kadınların iş hayatında desteklenmesi ve aynı zamanda da genç nüfusun korunabilmesi amacıyla devlet tarafından yeni annelere destek ödemeleri gerçekleştiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen müjdeye göre yeni annelere PTT üzerinden tek seferde 12 bin 454 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek. Peki yeni annelere destek ödemesi nasıl alınır? Şartları neler? İşte merak edilenler...