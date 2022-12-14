Fındık fiyatı 60 TL olacak mı? 14 Aralık serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Giresun, Ordu, Trabzon güncel fiyat listesi

Fındık fiyatları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 47 lira civarından olan fındık fiyatı Aralık ayı itibarıyla 51 liranın üzerine çıktı. Fındık fiyatları son günlerde artış göstererek rekor kırmaya devam ederken, serbest piyasada güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Üreticiler fındık fiyatlarının 60 lira olup olmayacağını araştırıyor. Peki, fındık fiyatı 60 TL olacak mı? 14 Aralık serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Giresun, Ordu, Trabzon güncel fiyat listesi...

FINDIK FİYATLARI 60 TL OLACAK MI?

Hasat zamanı 42 liradan satılan fındığın kilosu 54 liraya kadar yükseldi. Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının gerçek değeri olan 60 TL'yi bulacağını ileri süren Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Fındık fiyatı geçen hafta 51 civarındaydı, bu hafta ise 1 TL yükselişle 52 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de 53-54 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla fındık çıkışlı bir hafta izledikten sonra haftayı yine yükselişle 53 TL'nin üzerinde 54 TL civarında kapatmış olacak.