Fındık fiyatı 60 TL olacak mı? 14 Aralık serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Giresun, Ordu, Trabzon güncel fiyat listesi
Dünya fındık üretiminin yüzde 65’ini ve dünya fındık ihracatının ise yüzde 70’ini tek başına karşılayan Türkiye'de fındık fiyatları her gün sıklıkla araştırılıyor. Hasat zamanı 42 liradan satılan fındığın kilosu serbest piyasada yükselmeye devam ediyor. Üreticiler tarafından fındık fiyatlarının 60 lira olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, fındık fiyatı 60 TL olacak mı? 14 Aralık serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Giresun, Ordu, Trabzon güncel fiyat listesi...
Fındık fiyatları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 47 lira civarından olan fındık fiyatı Aralık ayı itibarıyla 51 liranın üzerine çıktı. Fındık fiyatları son günlerde artış göstererek rekor kırmaya devam ederken, serbest piyasada güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Üreticiler fındık fiyatlarının 60 lira olup olmayacağını araştırıyor. Peki, fındık fiyatı 60 TL olacak mı? 14 Aralık serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Giresun, Ordu, Trabzon güncel fiyat listesi...
FINDIK FİYATLARI 60 TL OLACAK MI?
Hasat zamanı 42 liradan satılan fındığın kilosu 54 liraya kadar yükseldi. Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının gerçek değeri olan 60 TL'yi bulacağını ileri süren Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Fındık fiyatı geçen hafta 51 civarındaydı, bu hafta ise 1 TL yükselişle 52 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de 53-54 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla fındık çıkışlı bir hafta izledikten sonra haftayı yine yükselişle 53 TL'nin üzerinde 54 TL civarında kapatmış olacak.
Görüldüğü kadarıyla gerek serbest piyasaya gerekse TMO'ya yoğun bir fındık indi. Bundan sonra üretici pazara aşırı bir fındık getirmezse fiyatların biraz yükseleceğini söyleyebiliriz. Genelde bu aylada fındık fiyatında bir yükseliş görürüz ancak, fındık fiyatı yılbaşından sonra gerçek değeri olan 60 TL'yi göreceğini söyleyebilirim.
Bu biraz da fındıkta yapılacak rekolte tespitinin ilk ayağı olan karanfil sayımına bağlıdır. Bu tespitlere göre fındık fiyatının daha da şekilleneceğini söyleyebilirim. Şu anda fındık fiyatı yükseliyorsa bunun nedeni piyasanın ihtiyacı olduğu anlamına gelir ki yılbaşından sonra fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.
ARALIK AYI FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
İşte 14 Aralık 2022 il il fındık fiyatları:
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