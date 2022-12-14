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Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak.

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