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Akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Son fiyat değişikliği sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Araç sahipleri bugün yeni bir indirim olup olmadığını araştırıyor. Peki, akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

Akaryakıt indirimi haberleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma doğrudan akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Son 2 haftada pompa fiyatlarına yaşayan indirim sonrası yurt genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Araç sahipleri tarafından akaryakıtta yeni bir indirim olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Son indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

13 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 17.43 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.57 TL

13 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 17.62 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

13 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 17.63 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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