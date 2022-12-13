Akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt indirimi haberleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma doğrudan akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Son 2 haftada pompa fiyatlarına yaşayan indirim sonrası yurt genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Araç sahipleri tarafından akaryakıtta yeni bir indirim olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Son indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: