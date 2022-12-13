Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.