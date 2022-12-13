Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını etkileyecek enflasyon rakamları merakla bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları için son veri olan Aralık ayı kaldı. İşte, Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaşlar şekillenecek. İşte, Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.
Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.
TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI MI?
Aralık ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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