Son dakika | Ekim ayı işsizlik oranı açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
Son dakika haberi...Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %10,2 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,3 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,0 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %48,0 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 kadınlarda ise %35,5 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %21,9 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile %21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,2, kadınlarda ise %28,6 olarak tahmin edildi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,3 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %20,3 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,6 olarak tahmin edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İçişleri Bakanlığı KPSS P1, P3, P4, P32 puanı ile personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kontenjan dağılımı...
- TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...
- TUS EK TERCİH SON GÜN! 2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak aslen nereli, kaç yaşında?
- Tarih belli oldu... Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? İşte o isim...
- Teşkilat Zehra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal Yurtcu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden yok?
- TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri kura çekim tarihi açıklandı mı?
- TOKİ SAMSUN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ! MERKEZ, İLKADIM, BAFRA, CANİK...2022 Samsun TOKİ 4 bin 450 konut KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI!
- O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultanlık diyen 5 BURÇ!