TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut inşa edecek. 2+1 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri İstanbul TOKİ kura çekimi canlı yayın ile belli olacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplam 50 bin sosyal konutun sahiplerine kavuşturulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla takip edilebilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
Bu kapsamda 11 Aralık 2022 Pazar bugün Kayseri kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.
4. etap sosyal konut kura çekilişi, 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.
11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
7 ilde gerçekleştirilecek 11-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
11 Aralık: Kayseri
12 Aralık: Kayseri ve Samsun
13 Aralık: Samsun ve Amasya
14 Aralık: Samsun ve Çorum
15 Aralık: Çorum ve Ordu
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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