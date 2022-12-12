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KYK kredi ve burs ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs ve kredi miktarları arttı mı? Lisans, önlisans kredi ve burs 2022-2023 ücretleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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KYK kredi ve burs ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs ve kredi miktarları arttı mı? Lisans, önlisans kredi ve burs 2022-2023 ücretleri...

KYK kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Öğrencilere müjdeleri duyuran Başkan Erdoğan, KYK burs ve kredi miktarlarının 2023 yılında geçerli olacak rakamlarını açıkladı. İşte, KYK kredi ve burs ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs ve kredi miktarları arttı mı? Lisans, önlisans kredi ve burs ücretleri...

KYK kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs ve kredi miktarları arttı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilere müjdeleri duyuran Başkan Erdoğan, KYK burs ve kredi miktarlarının 2023 yılında geçerli olacak rakamlarını açıkladı. İşte, KYK kredi ve burs ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs ve kredi miktarları arttı mı? Lisans, önlisans kredi ve burs ücretleri...

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR? LİSANS, ÖNLİSANS KREDİ VE BURS 2022-2023 ÜCRETLERİ...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında üniversite öğrencilerine müjdeyi duyurdu.

"Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liaraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık."

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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