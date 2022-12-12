Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? Başarı Teşvik Programı ne kadar, kaç TL verilecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarında başarı teşvik programına dair bilgiler yer aldı. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? Başarı Teşvik Programı ne kadar, kaç TL verilecek?İşte, detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplatısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, devlet okullarında okuyan öğrencilere yönelik Başarı Teşvik Programı'na da değindi. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? Başarı Teşvik Programı ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, ayrıntılar..
BAŞARILI ÖĞRENCİYE TEŞVİK PROGRAMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında; "Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.
YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.Üniversite öğrencilerinin kredi burs miktarını 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerine yer verdi.
2023 KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan ayrıca; 2023 yılı itibariyle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek burs/kredi tutarlarının arttığını duyurarak yeni rakamları açıkladı.
İşte, yeni rakamlar:
Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,
Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye
Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.
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