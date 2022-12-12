Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplatısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, devlet okullarında okuyan öğrencilere yönelik Başarı Teşvik Programı'na da değindi. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? Başarı Teşvik Programı ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, ayrıntılar..

BAŞARILI ÖĞRENCİYE TEŞVİK PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında; "Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.