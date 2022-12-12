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Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? 2023 yılı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? 2023 yılı...

Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Döviz hesabı üzerinden kur artışları baz alınarak belirli dönemlerde hesap sahiplerine ödeme yapan KKM sistemi, alınan karar neticesinde 2023 yılı sonuna kadar devam edecek. Sürecin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? 2023 yılı...

Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. 2022 yılıın son günlerini yaşadığımız dönemde sürecin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? 2023 yılı...

KKM için yapılan düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.

DÖVİZ YATIRIMLAR TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEBİLECEK

30 Eylül 2022 tarihinde, Türkiye Merkez Bankasıdan, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.

Ayrıca tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

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