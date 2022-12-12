Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. 2022 yılıın son günlerini yaşadığımız dönemde sürecin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? 2023 yılı...