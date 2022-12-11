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Ekonomiye ilişkin "torba kanun" teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

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