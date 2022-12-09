Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den milli radar müjdesi! İlki Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

"Mevcut ürünlerimizi de güncelleyerek aktif faz dizili anten teknolojileri dahil yeni alt sistemleri kullanmaya başladık. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık, inşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Erken ihbar radar sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi kapsamında AESA teknolojisini kullanan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp'in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp'in ilkinin kısa bir dönem içinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde havaalanı trafik radarının ilkinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Başarılı şekilde sürdürülen projelerimiz sadece yerde konuşlu sistemlerle sınırlı değil. Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen aktif faz dizili burun radarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformu ile başlayacak bu teslimat, F16 Modernizasyon Projesi ile devam edecek. Kullandığımız bir tabir var. Aslında harekat alanının özeti, fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu."