Rus heyet Adana'da narenciye tesislerini inceledi
Türkiye'nin en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı yaptığı ülkelerin başında gelen Rusya Federasyonundan bir heyet Adana’ya gelerek narenciye üretim alanları ile narenciye paketleme ve işleme tesislerinde incelemede bulundu.
Rusya Federasyonu İhracat ve İthalat İşlemlerinin Bitki Sağlığı Kontrolü ve Uluslararası İşbirliği Departmanı'ndan (Rosselkhoznadzor) gelen heyet Adana temasları çerçevesinde ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'i ziyaret etti. Adana'ya geliş amaçlarının Rusya'nın en fazla ihracat yaptığı narenciye ürünlerinin üretim ve işleme yerlerini incelemek olduğunu ifade eden heyet karşılıklı işbirliğinin önemine değindi.
İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ihracat kalemleri içinde narenciyenin ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Tekin, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2021 yılında ülkemizde 5 milyon 363 bin ton narenciye üretimi gerçekleştirildi. 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan narenciye ihracat sezonunda, 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 9,5 ay devam eden sezonda narenciye ürün grubunda toplam ihracat tutarımız 940 milyon dolar oldu. 2021-2022 yılı narenciye sezonunda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 45 pay ile Rusya yer aldı. İhracatın sorunsuz olması için üretimden paketlemeye kadar her aşamada denetimler yapılmaktadır" dedi.
Heyet daha sonra Adana'da narenciye üretimi yapan çiftlikleri ve narenciye paketleme tesislerini ziyaret etti. Gezdikleri firmalardan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan heyete başta pestisit kalıntısı olmak üzere narenciyenin üretiminden ihracatına kadarki izleme ve değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Heyette yer alan İhracat ve İthalat İşlemlerinin Bitki Sağlığı Kontrolü ve Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkan Yardımcısı Vyacheslav Semyonov Adana'da narenciye üretim sahaları ve paketleme tesislerinde önemli temaslarda bulunduklarını belirterek karşılıklı işbirliğinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişleteceğine inandıklarını söyledi.
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