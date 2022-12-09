Rus heyet Adana’da narenciye tesislerini inceledi

Rusya Federasyonu İhracat ve İthalat İşlemlerinin Bitki Sağlığı Kontrolü ve Uluslararası İşbirliği Departmanı'ndan (Rosselkhoznadzor) gelen heyet Adana temasları çerçevesinde ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'i ziyaret etti. Adana'ya geliş amaçlarının Rusya'nın en fazla ihracat yaptığı narenciye ürünlerinin üretim ve işleme yerlerini incelemek olduğunu ifade eden heyet karşılıklı işbirliğinin önemine değindi.

İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ihracat kalemleri içinde narenciyenin ilk sırada yer aldığını kaydetti.