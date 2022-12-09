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Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

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