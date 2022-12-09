ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

ÜFE, tüketim malları ve hizmetlerinin fiyatlarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere, ekonomideki fiyat değişikliklerinin gelişmiş göstergesi olarak kullanılabilir. İmalat, işlenmiş ve ara malların yanı sıra tüketim malları ve sermaye ekipmanı gibi nihai ürünlerin üretimini de kapsar.

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