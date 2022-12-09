ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
ABD ÜFE verileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, Kasım ayı ABD ÜFE verilerinin saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi. Peki, ABD ÜFE verileri açıklandı mı, son durum nedir? ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Kasım ayı ÜFE verileri saat kaçta belli olacak? İşte haberin detayları...
ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Uzmanlar, ülkede resesyon ihtimalinin de güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti. Peki, ABD ÜFE verileri açıklandı mı, son durum nedir? ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD ÜFE verileri saat kaçta belli olacak? İşte son gelişmeler...
ABD ÜFE VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri bugün Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. ÜFE verileri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.
Bugün açıklanacak ÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de piyasaların yönü üzerinde benzer bir etkiye sahip olabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını, ancak 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.
ÜFE NEDİR?
Üretici fiyat endeksi (ÜFE), satılan ürünlerin üreticiden çıktıktan sonra fiyatlarındaki değişimi ölçer. ÜFE hesaplanırken, değişime etkisi olabilecek alıcının ödemek zorunda kalabileceği her türlü vergi, nakliye ücreti ve ticaret marjı gibi değerler dışarıda tutulur. ÜFE, üreticiler tarafında yaşanan fiyatların ortalama hareketlerinin ölçülmesine olanak sağlar.
ÜFE, tüketim malları ve hizmetlerinin fiyatlarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere, ekonomideki fiyat değişikliklerinin gelişmiş göstergesi olarak kullanılabilir. İmalat, işlenmiş ve ara malların yanı sıra tüketim malları ve sermaye ekipmanı gibi nihai ürünlerin üretimini de kapsar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Bu hatalar doğalgaz faturanızı yarı yarıya arttırıyor! Doğalgaz faturası nasıl düşer? Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri neler?
- Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve Pazar günü sınav var mı? 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi
- Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor
- KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Ezel dizisinde Ömer'in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur'un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
- GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı! TIKLA-ÖĞREN!
- Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı, neden çıktı? Son durum ne? Ne kadar hasar aldı? ÇIRAĞAN SARAYI YANGIN son dakika
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı
- Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis'e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...