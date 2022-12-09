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ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi ÜFE verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

ABD ÜFE verileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, Kasım ayı ABD ÜFE verilerinin saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi. Peki, ABD ÜFE verileri açıklandı mı, son durum nedir? ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Kasım ayı ÜFE verileri saat kaçta belli olacak? İşte haberin detayları...

ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Uzmanlar, ülkede resesyon ihtimalinin de güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti. Peki, ABD ÜFE verileri açıklandı mı, son durum nedir? ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD ÜFE verileri saat kaçta belli olacak? İşte son gelişmeler...

ABD ÜFE VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri bugün Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. ÜFE verileri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

Analistler, bugün ABD'de ÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 4900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bugün açıklanacak ÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de piyasaların yönü üzerinde benzer bir etkiye sahip olabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını, ancak 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.

ÜFE NEDİR?

Üretici fiyat endeksi (ÜFE), satılan ürünlerin üreticiden çıktıktan sonra fiyatlarındaki değişimi ölçer. ÜFE hesaplanırken, değişime etkisi olabilecek alıcının ödemek zorunda kalabileceği her türlü vergi, nakliye ücreti ve ticaret marjı gibi değerler dışarıda tutulur. ÜFE, üreticiler tarafında yaşanan fiyatların ortalama hareketlerinin ölçülmesine olanak sağlar.

ÜFE, tüketim malları ve hizmetlerinin fiyatlarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere, ekonomideki fiyat değişikliklerinin gelişmiş göstergesi olarak kullanılabilir. İmalat, işlenmiş ve ara malların yanı sıra tüketim malları ve sermaye ekipmanı gibi nihai ürünlerin üretimini de kapsar.

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