İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı! "Yüzyılın yeni yetenek üssü olacağız"

BEYİN GÖÇÜ İDDİALARI GERÇEK DEĞİL

Açılış töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Salim Atay, 2021'de 30 bin yazılımcının Türkiye'den göç ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İK Ofisi olarak her türlü veriye sahip olduklarını anlatan Atay "Her türlü hareketi izliyoruz. Verilerden biliyoruz ki böyle bir hareket yok. Domates, biber satarak ihracat olmaz diyenler şimdi eleştirilerde bulunuyorlar. Hindistan yapınca alkışlayıp Türkiye yapınca eleştirmek adaletli bir tutum olmaz. Ne yetenek kaybımız ne de sektörde küçülme söz konusu" diye konuştu.

ORTAK BİR KÜLTÜR AMAÇLANIYOR

Özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımına imkân sunacak forumun teması "yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)" olarak belirlendi. İlgili tüm kesimleri ilk kez bir araya getirecek forum, kamu ve iş dünyasının paylaşacağı ortak bir kültür oluşturmayı amaçlıyor.