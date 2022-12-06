İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı! "Yüzyılın yeni yetenek üssü olacağız"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, Türkiye'yi yetenek merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını şekillendirmeye ve ülkenin ihtiyacı olan milli bir yetenek yönetimi modeli oluşturmaya yönelik uluslararası "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu" dün başladı. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek forumda 20'den fazla ülkeden katılımcı bir araya geldi. Foruma yazılı bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak, fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüzde yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımları ile dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla, bu yönde çok ciddi mesafe kat ettik" dedi.

BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi Türkiye'de hakim kıldıklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemiz insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirdik" mesajı verdi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay "Türkiye'yi bir yetenek üssü haline getirmeliyiz. Güç dengeleri değişiyor. Güç dengelerinin değiştiği, kağıtların yeniden karıldığı bu düzende Türkiye kendini etkin bir konuma getirmeli. Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Bu yüzyılın yeni yetenek üssü olmaya talibiz" dedi.

EN GÜÇLÜ ADAYIZ

Atay "TEKNOFEST kuşağı ile ülkemiz yeni yüzyılın yetenek üssü olmayı hak etmektedir" diye konuştu. Türkiye'nin yetenek kapasitesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Atay, kamu ve özel sektörün elele vermesi gerektiğine vurgu yaptı. "Disiplinlerarası işbirliği şart" diyen Atay, insan kaynaklarında 5 yıllık geleceği planlayacaklarını belirtti.