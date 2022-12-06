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Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu?

Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammında 5 aylık oran netleşmiş olacak. Peki, Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu?

Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak 2022 Aralık ayı enflasyon oranı yani 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte Ocak 2023 memur zammı da kesinleşmiş olacak. İşte, Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu?

MEMUR ZAM ORANI HESABI

Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamları toplu sözleşme zam oranı ile beraber enflasyon farkı belirliyor.

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Ocak'ta ise bu rakam yüzde 8 olacak.

5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

TÜİK Kasım ayı enflasyonu oranı için 5 Aralık 2022'de saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulundu. TÜİK'in açıklaması sonrası emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre 5 aylık memur zammı 15,11 emekli zammı ise 14,04 oldu.

MERKEZ BANKASI KASIM PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLANDI

Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu.

AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUCU YÜZDE 70,18

AA Finans'ın Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,10 olurken, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 70,18 oldu.

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