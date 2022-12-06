Kasım ayı enflasyon farkı ile memur maaş farkı ne kadar oldu? 5 aylık memur maaş farkı yüzde kaç oldu?

MEMUR ZAM ORANI HESABI

Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamları toplu sözleşme zam oranı ile beraber enflasyon farkı belirliyor.

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Ocak'ta ise bu rakam yüzde 8 olacak.