2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? SON DAKİKA HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı kapsamında 850 lira 1.250 lira arasında sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Aralık ayının ortasına yaklaştığımız şu günlerde gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.