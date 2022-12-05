Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım parası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için her ay ödeniyor. İşte, Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara destek sağlanıyor. İşte, Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, kasım ayı ödemeleri de 15 Kasım'da başlaması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.
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- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
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