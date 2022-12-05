Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, kasım ayı ödemeleri de 15 Kasım'da başlaması bekleniyor.