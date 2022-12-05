Yeni Asır Tarım Buluşması "Tarımın Büyük Dönüşümü" temasıyla İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 'Türkiye Yüzyılında İklim Değişikliği Ekseninde Sürdürülebilir Tarım Perspektifi' konusunda bilgiler paylaştı. İklim değişikliği ile birlikte 2050 yılına kadar yerkürede 1,5 santigrat derece sıcaklık artışı öngörüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Budak, "Sıcaklık artışıyla beraber Akdeniz Havzası'nda tarım yapan çiftçilerimizin Karadeniz'e göç etmesi öngörülüyor. Bu küresel iklim değişikliği tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkileyecek. Bunlar bilimsel verilerle ve bazı tahmini senaryolarla ortaya konuluyor. Şuan bilim ve bilişim çağındayız, çıkış yolu da eğitim, öğretim, bilim ve üniversiteler. Basit bir döngü var. Aslında su var, çok iyi kullanmak gerekiyor. Toprak var, toprağın korunması lazım. Su, toprak, bitki, hayvan ve insan. Su ve toprak kaliteli olmazsa, bitki kaliteli ürün vermez. Hayvan bitki yediği için de hayvansal ürünler kaliteli olmaz. Bitkisel ve hayvansal ürünler kaliteli olmazsa insan sağlığı iyi olmaz. İnsan sağlığı iyi olmazsa da bir ülkenin sağlık alanındaki harcamaları artar" dedi.

1948 yılında doktora için burslu olarak Amerika'ya gittiğinden ve bir profesörle arasında geçen konuşmadan da bahseden Prof. Dr. Budak, "Amerikan Tarım Bakanlığı'ndan bir heyet Artvin'in Yusufeli ilçesine tohum toplamaya geliyor. 10 gram lahana, patlıcan, bamya, marul vs. alıyorlar ve kaç para vereceklerini soruyorlar. Onlar da 'Ya siz buraya Amerika'dan gelmişsiniz, tohuma para mı olur, biz misafirperveriz?' diyor. Tohumlar çok kaliteli. 60 kilogramlık lahanadan bahsediliyor. Sonra Amerikalı profesör bunları makaleye çeviriyor ve 'Türkler neye sahip olduğunu iyi biliyorlar mı?' diyor. Yani Türkiye tohum anlamında çok şanslı bir ülke. Çok büyük zenginliklere sahip. Biz Ege Üniversite olarak tohumculuk anlamında dünya uluslararası üniversite standartlarına uygun 7 üniversiteden biriyiz. Dünyadaki bu 7 üniversitede ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) diye bir merkez var. Bize şimdi Avrupa'dan tohum geliyor, testini yapıyoruz. Türkiye aslında tohumculukta çok ciddi mesafe aldı. Biz Ege Üniversitesi olarak Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizde (EGE-TOTEM) Avrupa'dan gelen tohumları test ediyoruz ve ihracatına onay veriyoruz. Tohum anlamında iyiyiz" diye konuştu.

Turkuvaz Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erçelik konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e günün anısına bir hediye verdi.