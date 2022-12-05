Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna göre 6 il için de kura çekiliş tarihi belli oldu. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekilişinde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?