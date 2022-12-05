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Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?

Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ 2022 dördüncü etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar günü sona erecek. Bu tarihlerde TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?

Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna göre 6 il için de kura çekiliş tarihi belli oldu. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekilişinde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2022?

TOKİ 2022 dördüncü etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar günü sona erecek. Bu tarihlerde TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi.

KAYSERİ HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Kayseri'nin Alkışla ilçesine 83, Felahiye ilçesine 200 ve Özvatan ilçesinde 75 konut yapılacak fakat bu ilçelere başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

Akkışla: 83

Bünyan: 118

Develi: 134

Felahiye: 200

Hacılar: 400

İncesu: 190

Merkez: 2300

Özvatan: 75

Pınarbaşı: 200

Sarız: 173

Tomarza: 176

Yahyalı: 100

Yeşilhisar: 236 konut olmak üzere toplam 4.585 TOKİ yapılacak.

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