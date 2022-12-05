Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ 2022 dördüncü etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar günü sona erecek. Bu tarihlerde TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna göre 6 il için de kura çekiliş tarihi belli oldu. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekilişinde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
KAYSERİ HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Kayseri'nin Alkışla ilçesine 83, Felahiye ilçesine 200 ve Özvatan ilçesinde 75 konut yapılacak fakat bu ilçelere başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
Akkışla: 83
Bünyan: 118
Develi: 134
Felahiye: 200
Hacılar: 400
İncesu: 190
Merkez: 2300
Özvatan: 75
Pınarbaşı: 200
Sarız: 173
Tomarza: 176
Yahyalı: 100
Yeşilhisar: 236 konut olmak üzere toplam 4.585 TOKİ yapılacak.
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