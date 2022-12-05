Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. ÖSYM tarafından 30 Kasım'da başlayan tercih dönemi bugün sona erecek. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 30 Kasım'da başlayan tercih dönemi bugün son bulacak. Tercih döneminde sona gelinmesiyle birlikte, sonuçların ne zaman açıklanacağına yönelik tarihler sorgulanmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2022/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı (KPSS 2022/11) tercihlerinde sona gelindi ve tercih sonuçları için tarihler araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda tercih döneminin ardından sonuçlar 10 gün içinde açıklanmıştı.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
31 BİN 183 PERSONEL ALINACAK
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.
SAĞLIK PERSONELİ KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle:
"Büro Personeli 400 (Lisans), İstatistikçi 38 (Lisans), Bilgisayar Mühendisi 70 (Lisans), Biyomedikal Mühendisi 116 (Lisans), Çevre Mühendisi 15 (Lisans), Elektrik/Elektronik Mühendisi 10 (Lisans), Endüstri Mühendisi 24 (Lisans), İnşaat Mühendisi 27 (Lisans), Şoför 483 (Ortaöğretim), Toplam: 700 (Linans), 483 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 1183."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!
- Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
- Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...
- Her gün tüketerek çelikten bir bağışıklığa sahip olabilirsiniz! Tam bir ŞİFA DEPOSU! Yoğurdun hiç bilmediğiniz faydaları
- Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru tercih kılavuzu ne zaman?
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
- FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?
- Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık'ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?
- Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!
- Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?