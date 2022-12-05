Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Girişim Elektrik bağlı iştiraki ve halka arz başvurusu bulunan Europower Enerji ile, Siemens Türkiye arasında anlaşma imzalandı. Peki, Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?