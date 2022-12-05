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Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?

Europower halka arz ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Girişim Elektrik bağlı iştiraki ve halka arz başvurusu bulunan Europower Enerji ile, Siemens Türkiye arasında anlaşma imzalandı. Peki, Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?

Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Girişim Elektrik bağlı iştiraki ve halka arz başvurusu bulunan Europower Enerji ile, Siemens Türkiye arasında anlaşma imzalandı. Peki, Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?

Girişim Elektrik'in %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji, alçak gerilim dağıtım panoları üretimi için partnerlik anlaşmasını, KAP üzerinden yatırımcılarıyla şöyle duyurdu;

Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 01/12/2022 tarihinde ''SIEMENS AG lisanslı SIVACON S 8 Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Üretimi'' konusunda partnerlik anlaşması imzalanmıştır. 2027 yılı sonuna kadar artan miktarlarda yapılacak üretim sonunda elde edilen ürünlerin yurtdışına satışı hedeflenmektedir.

Öte yandan Europower Enerji'nin, halka arz başvuru dosyasını, 12 Ekim tarihinde SPK'ya teslim ettiği açıklanmıştı.

EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Europower şirketi halka arz hisse kodu için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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