Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?
Europower halka arz ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Girişim Elektrik bağlı iştiraki ve halka arz başvurusu bulunan Europower Enerji ile, Siemens Türkiye arasında anlaşma imzalandı. Peki, Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?
Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Girişim Elektrik bağlı iştiraki ve halka arz başvurusu bulunan Europower Enerji ile, Siemens Türkiye arasında anlaşma imzalandı. Peki, Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?
Girişim Elektrik'in %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji, alçak gerilim dağıtım panoları üretimi için partnerlik anlaşmasını, KAP üzerinden yatırımcılarıyla şöyle duyurdu;
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 01/12/2022 tarihinde ''SIEMENS AG lisanslı SIVACON S 8 Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Üretimi'' konusunda partnerlik anlaşması imzalanmıştır. 2027 yılı sonuna kadar artan miktarlarda yapılacak üretim sonunda elde edilen ürünlerin yurtdışına satışı hedeflenmektedir.
Öte yandan Europower Enerji'nin, halka arz başvuru dosyasını, 12 Ekim tarihinde SPK'ya teslim ettiği açıklanmıştı.
EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?
Europower şirketi halka arz hisse kodu için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?
- e-Devlet'ten başvurana 2.500 TL'ye varan yardım! Faturasıyla PTT'ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...
- Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!
- Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
- Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...
- Her gün tüketerek çelikten bir bağışıklığa sahip olabilirsiniz! Tam bir ŞİFA DEPOSU! Yoğurdun hiç bilmediğiniz faydaları
- Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru tercih kılavuzu ne zaman?
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
- FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?
- Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık'ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?