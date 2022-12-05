Mevduatta TL’nin payı yüzde 50’yi geçti! İki buçuk yıl sonra ilk









30.9 MİLYAR DOLAR BOZULDU

22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Kasım 2022'de 230.7 milyar dolara indi. Bu dönemde döviz hesaplarındaki çözülme 30.9 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde bireysel döviz hesapları 163 milyar 694 milyon dolardan 141 milyar 217 milyar dolara, şirketlere ait döviz hesapları ise 97 milyar 945 milyon dolardan 89 milyar 485 milyon dolara düştü.