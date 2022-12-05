5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara destek sağlanıyor. Peki, 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İl il sorgulama ekranı...