Kiralık ev ilanlarına yeni şart: 10 kişiden 7’si geri dönüyor

BUNLARA DİKKAT!

Kira sözleşmelerinde mal sahiplerinin Kefil isteme hakkı olduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz şu kritik uyarılarda bulundu: "Öncelikle bilinmesi gereken kefil sadece sözleşmede belirtilen süre içinde sorumludur. Mesela 1 yıllık kira sözleşmesi yapıldı, her yıl yenilendi ve 5 yıllık kiralık süresine gelindi. Sözleşme aşamasında kefil olan kişi ilk süre olan 1 yıl için sorumluluk alır. Mülk sahipleri kiracısından kirasını alamaması ve bunu ispatlaması durumunda kefile gider, direk kefilden talepte bulunamaz. Bir de 'müteselsil kefillik' modeli var. İşte bu alan önemli mağduriyetler yaratabilir. Şöyle ki; eğer siz bu modelin altına imza atarsanız 'doğrudan borçlu' sıfatını alırsınız. Ev sahibi dilerse, önce kiracıya da gitmeden direkt sizden alacağını talep edebilir. Geçmiş yıllarda bir arkadaşına Kiralık Ev için kefil olan biri, birden maaşına haciz konulması gibi kötü bir sürprizle karşılaşabilir."