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Kişi başı 14 bin 800 lira promosyon! Tek seferde hesaplara yatacak! Çalışanları sevindiren haber...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Kişi başı 14 bin 800 lira promosyon! Tek seferde hesaplara yatacak! Çalışanları sevindiren haber...

Türkiye'de binlerce çalışanın merakla beklediği promosyon ödemeleri hesaplara yatarken, çok sayıda kurum personele yapılacak ödemeleri tamamladı. Bir kurum daha promosyon miktarını açıklarken, personele 14 bin 800 lira ödeneceği paylaşıldı. İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği promosyon ödemeleri hesaplara yatarken çok sayıda kurum personelini sevindiren rakamları duyurdu.

Yaklaşık 10 bin TL ile 40 bin TL arasında değişen promosyon miktarları çalışanların hesabına peşin olarak yatırılıyor.

Bir kurum daha personeline vereceği promosyon miktarını açıklarken bu ödemenin 14 bin 800 lira olacağı belirtildi.

Zonguldak Belediyesi'nde 710 limited şirket personelini kapsayan 14 bin 800 TL'lik promosyon sözleşmesi yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Yapı Kredi Zonguldak Şube Müdürü Bülent Yavuz ve Belediye-İş Sendikası Başkanı Osman Karataş ile birlikte promosyon sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye ilişkin konuşan Başkan Alan, "Yapmış olduğumuz üç yıllık protokol sözleşmesi karşılığında özveriyle ve gayretle çalışmalarını sürdüren belediyemiz çalışanlarına günün koşullarında katkı sunacak olan 14.800 TL'lik promosyon ücretini imzalamaktan mutluluk duyuyor, emekçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımızın haklarını bugüne kadar hep koruduk ve sonuna kadar da korumaya devam edeceğiz. Rabbim, aileleriyle birlikte güle güle harcamayı nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

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