Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekilmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bazı illerde kuralar çekildi. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?