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Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Bazı illerde kura çekiliş sonuçları açıklandı. Adana'da yapılacak sosyal konutlar için başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekimi için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekilmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bazı illerde kuralar çekildi. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu - Yalıhüyük, Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Kocaeli kura çekimi için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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