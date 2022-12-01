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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları birçok kalemde maaşlara etki ediyor. Hal böyle olunca gözler gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak zammının netleşmesi için ortaya çıkacak 6 aylık oranda ilk 5 ay tamamlanmış olacak. Emekli ve memur maaşlarının artışı belirlenecek. TEFE-TÜFE enflasyon oranı için geri sayım başladı. Peki, Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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