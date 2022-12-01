Genç istihdama KOSGEB damgası! 90 bin genç ilk işine başladı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda destek programında gelinen son aşamayı anlattı. KOSGEB olarak yılbaşından bu yana KOBİ'lere 8.3 milyar lira kaynak sağladıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 47 bin 500 işletmeye aktardık. Meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 90 bin genç, KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi" dedi.

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