Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında birçok kalemde maaş hesaplamaları yapılıyor. Hal böyle olunca gözler açıklanacak rakamlara çevrildi. Peki, Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon verilerine göre hazırlanıyor. Hal böyle olunca gözler Kasım ve Aralık ayı rakamlarına çevrildi. Peki, Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
2022 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu
anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,
bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?
Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
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- Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
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