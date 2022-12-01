30 yıllık zırhlı muharebe araçları modernize edildi! Güzel haberi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Artık daha güçlüler

'MÜRETTEBATIN BEKA SEVİYESİ ARTIRILDI'

Görgün, proje kapsamında askeri personelin korunması için araçlara ekstra sistemler de eklendiğine dikkat çekerek, "Beka seviyesinin artırılması ve göreve yönelik konfor şartlarının iyileştirilmesi için aracın zırh koruma seviyesi ve mayın korunma seviyesi yükseltildi. Mürettabatın parça tesirinden korunmasından yönelik araç iç duvarlarına koruma astarı yerleştirildi, otomatik yangın söndürme ve infilak sistemi ilave edildi. Modernizasyon projesi ile elde ettiğimiz tecrübeleri, gelecekte yapmayı hedeflediğimiz 'İnsansız zırhlı muharebe araçları' için de bir fırsat olarak görüyoruz. 'İnsansız zırhlı muharebe araçları' ile Kara Kuvvetlerimiz için personel riskini asgariye indiren operasyon imkanını sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Demir'e zırhlı muharebe aracı maketi hediye edildi. Demir, daha sonra teslim edilen araçları inceledi ve bu araçların test atışlarını izledi.