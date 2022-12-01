Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru! 5'li rakamlar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 kazançla 5.046,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.091,68 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 117 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,48 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile spor oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıkacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
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