1 Aralık doğalgaz yardımı yattı mı? Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz fatura desteği ne zaman yatacak? Kimlere verilecek?
Çalışanlara yönelik hayata geçirilen doğalgaz yardımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler doğalgaz desteğini yatacağı tarihe çevrildi. Özel sektör çalışanlarına verilecek 1.000 TL doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Peki, 1 Aralık doğalgaz yardımı yattı mı? Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımları başladı. Milyonların ceplerini rahatlatacak doğalgaz desteği ise özel sektör çalışanları için de geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1.000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Peki, 1 Aralık doğalgaz yardımı yattı mı? Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
ÇALIŞANLARA 1.000 TL DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?
Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.
1 ARALIK DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI?
Söz konusu doğalgaz yardımı ödemeleri maaşlar ile birlikte yatırılıyor. Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı. Bu nedenle tüm özel sektör çalışanları 1.000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak.
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