Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bursa TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ kura çekilişi noter huzurunda ve canlı olarak yapılmaya devam ediyor. Ardahan, Şırnak, Kars ve Siirt illerinde yapılan çekiliş ile başlayan süreç 2023 yılının Mart ayına kadar devam edecek. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bursa TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?