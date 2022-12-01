Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bursa TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sonlanan ve 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesi için gözler kura çekilişlerinin yapılacağı tarihlerde. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bursa TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bursa TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ kura çekilişi noter huzurunda ve canlı olarak yapılmaya devam ediyor. Ardahan, Şırnak, Kars ve Siirt illerinde yapılan çekiliş ile başlayan süreç 2023 yılının Mart ayına kadar devam edecek. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Bursa TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuru yoğunluğunun üst seviyelerde yer aldığı Bursa TOKİ kura çekilişinin Aralık ayı itibariyle planlanması bekleniyor. TOKİ, halihazırda planlanmış çekilişleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ BİNALARI NASIL YAPILACAK?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ'nin konut anlayışında son yıllarda özellikle yatay mimari yönünde az katlı, tamamen mahalle konsepti oluşturarak, içerinde sadece konut değil, diğer sosyal donatıları da içeren meydanı, camisi okulu olan yeni yaşam olanakları oluştu. Türkiye'de baktığımız zaman bundan sonraki uygulamalarımız ülkemizde şehircilik için örnek uygulamalar haline geldi" diye konuştu.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINABİLİYOR MU?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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