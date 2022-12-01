Banka promosyonu yağmuru sürüyor! Tam 20 bin 362 lira hesaplarda! Bir kurum daha son dakika olarak açıkladı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği banka promosyonu ödemeleri hesaplara yatmaya başlarken kurumlardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. 10 bin TL-40 bin TL arasında değişen ödemeler çalışanların hesaplarına yatarken, bir kurum daha personeline vereceği promosyon miktarını duyurdu. İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren banka promosyonu ödemeleri hesaplara yatmaya başlarken kurumlardan yeni anlaşmalara ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
İŞTE ŞU ANA KADAR YAPILAN PROMOSYON ÖDEMELERİ
- Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira
- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira
- Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira
- Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira
- Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950
- Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50
- Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira
- Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira
- Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira
40 BİN TL İKRAMİYE HESAPLARDA
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak.Hayırlı olsun." ifadeleri kullanılmıştı.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DE DUYURDU: 30 BİN TL!
Bu kurumların yanında bugün açıklama yapan Bursa Uludağ Üniversite de promosyon konusunda anlaşmanın sağlandığını ve her bir çalışana 30 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
20 BİN 362 LİRA HESAPLARA YATACAK!
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin maaş promosyon ihalesi gerçekleşti.
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün personelinin maaş promosyon ihalesi gerçekleşti. 4 bankanın katılım sağladığı ihaleyi 45 aylığına Ziraat Bankası 20 bin 362,50 TL teklifle aldı. Yapılan açıkllamada "Promosyon ihalesi 666 personel için 45 aylığına ile Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu 20 bin 362, 50 TL teklifle sonuçlanmıştır. Promosyon ihalesinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
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