Banka promosyonu yağmuru sürüyor! Tam 20 bin 362 lira hesaplarda! Bir kurum daha son dakika olarak açıkladı

20 BİN 362 LİRA HESAPLARA YATACAK!

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin maaş promosyon ihalesi gerçekleşti.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün personelinin maaş promosyon ihalesi gerçekleşti. 4 bankanın katılım sağladığı ihaleyi 45 aylığına Ziraat Bankası 20 bin 362,50 TL teklifle aldı. Yapılan açıkllamada "Promosyon ihalesi 666 personel için 45 aylığına ile Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu 20 bin 362, 50 TL teklifle sonuçlanmıştır. Promosyon ihalesinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.