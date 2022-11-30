Sözleşmeli personel SON DAKİKA: Bakan açıkladı! 50-D kapsama dahil edildi! 50-D nedir, kimleri kapsıyor? Ücretli öğretmenler dahil mi?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını açıkladı.

Bilgin, "Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor.

Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" açıklamasında bulundu