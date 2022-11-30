Sözleşmeli personel SON DAKİKA: Bakan açıkladı! 50-D kapsama dahil edildi! 50-D nedir, kimleri kapsıyor? Ücretli öğretmenler dahil mi?
Sözleşmeli personele kadro alımı netleşmeye başlarken 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsam dahiline alındı. Peki 50-D nedir, kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personele kadro ne zaman? Sözleşmeli personel kadro alımı kimleri kapsıyor? İşte son dakika gelişmeleri...
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ile ilgili düzenlemede kapsam genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Binlerce kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde son durum ne? Peki sözleşmeli personelin kadroya alınması kimleri kapsıyor? Ücretli öğrenmenler kapsam dahilinde mi? 50-D nedir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsamın genişlediğini açıkladı. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİ KAPSAYACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!"
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını açıkladı.
Bilgin, "Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor.
Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" açıklamasında bulundu
50-D ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU NEDİR?
Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlileridir. Daimi bir kadro değildir, doktora eğitimi süresi sonunda kadroyla ilişik kesilir. (Ayrıca, yüksek lisans mezuniyeti sonrası 6 ay içinde bir devlet üniversitesinde doktora programına başlamazsa kadroyla ilişiği kesilir.) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesi uyarınca atama yapılmaktadır.
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