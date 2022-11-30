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e-DEVLET EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA EKRANI |Emlak vergisi nasıl ödenir? 2022 ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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e-DEVLET EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA EKRANI |Emlak vergisi nasıl ödenir? 2022 ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar, kaç TL?

Emlak vergisi ikinci taksit dönemi ödemeleri bugün itibarıyla sona eriyor. Emlak vergisini zamanında ödemeyenler ise cezası olup, olmadığını sorguluyor. Peki emlak vergisi nasıl ödenir, kimler muaf tutulacak? İşte emlak vergisi ödemeleriyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar...

2022 emlak vergisinin son ödeme tarihi ve ödemenin nasıl yapıldığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Ödemeleri zamanında yapmayanlar ise faizi ile birlikte gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak. Peki, emlak vergisini ödememenin cezası ne kadar? İşte, detaylar....

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinden sorumlu olan kişiler; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Konut vergisi olarak da bilinmektedir.

e-DEVLET VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI

Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılmaktadır. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit şeklinde ödemektedir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİNDE SON TARİH BUGÜN!

1 Mart 2022 tarihinde başlayan Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edecek. 31 Mayıs'a kadar sorumlu kişilerin ödemelerini yapması gerekecek.Emlak vergilerinin ikinci taksitleri ise Kasım ayında ödenecek.

ZAMANINDA ÖDEMENMEZSE CEZASI NE KADAR?

Emlak vergisi zamanında ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı işlenecek. Dört yılda bir komisyonlar tarafından belirlenen emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri, ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında yükseltiliyor.

2023'te yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte emlak vergisinin yaklaşık yüzde 61,5 oranında zamlı ödenmesi bekleniyor. Örneğin, 100 TL emlak vergisi ödeyen bir gayrimenkul sahibi 2023 yılındaki zam sonrası yaklaşık 161,5 TL ödeyecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergilerini ödemesi gerekecek. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak. Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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