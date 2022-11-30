e-DEVLET EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA EKRANI |Emlak vergisi nasıl ödenir? 2022 ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar, kaç TL?

2022 emlak vergisinin son ödeme tarihi ve ödemenin nasıl yapıldığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Ödemeleri zamanında yapmayanlar ise faizi ile birlikte gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak. Peki, emlak vergisini ödememenin cezası ne kadar? İşte, detaylar....

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinden sorumlu olan kişiler; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Konut vergisi olarak da bilinmektedir.

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