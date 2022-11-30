Gözler yarınki Merkez Bankası toplantısında! Borsa’dan yeni rekor geldi...

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile kimya, petrol, plastik oldu. ABD ekonomisi, yüksek faiz oranları ve enflasyona rağmen bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9'lik büyüme kaydederek beklentileri aştı.