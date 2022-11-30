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Gözler yarınki Merkez Bankası toplantısında! Borsa'dan yeni rekor geldi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Gözler yarınki Merkez Bankası toplantısında! Borsa’dan yeni rekor geldi...

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,31’lik yükselişle tamamladı. Endeks 15,17 puan artışla 4.977,64 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Diğer yandan gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetine çevrildi. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 kazançla 4.977,64 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.988,68 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile kimya, petrol, plastik oldu. ABD ekonomisi, yüksek faiz oranları ve enflasyona rağmen bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9'lik büyüme kaydederek beklentileri aştı.

FED'İN FAİZ ORANI NE OLACAK?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in, aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 68 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Avro Bölgesi'nde enflasyon artış hızının yavaşladığına işaret eden analistler, bu gelişme sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

GÖZLER YARIN MERKEZ BANKASININ TOPLANTISINDA

Yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.900 ve 4.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU 1.751,85 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.751,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,5 yükselişle 1 milyon 58 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6064 lira, satışta 18,6810 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6010 lira, satışta 18,6755 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0348, sterlin/dolar paritesi 1,1952, dolar/yen paritesi de 139,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 artarak 86,76 dolardan işlem görüyor.

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