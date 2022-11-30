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Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...

Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen Aile Destek Paketi ödemeleri son durum gelişmeleri takip ediliyor. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar Aralık ayı ödemeleri için detayları merak ediyor. İşte, Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...

Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Peki, Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...

ARALIK AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

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