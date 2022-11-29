TARİH AÇIKLANDI MI? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

Sosyal yardım parası ödeme tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek Programı ödemelerinin yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, Aralık ayı sosyal yardım paralarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Tarih açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, Aralık ayı ödemelerinin de ayın ilk haftası yapılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.