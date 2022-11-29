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TARİH AÇIKLANDI MI? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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TARİH AÇIKLANDI MI? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

Aile Destek Programı adı altında ihtiyaç sahibi hanelere destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinin aralık ayı takvimi araştırılıyor. Kasım ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Tarih açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Sosyal yardım parası ödeme tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek Programı ödemelerinin yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, Aralık ayı sosyal yardım paralarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Tarih açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, Aralık ayı ödemelerinin de ayın ilk haftası yapılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecek.

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.

Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

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